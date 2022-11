Velletri-Valmontone 0-3: tris giallorosso al Colle di Fuori

Il Valmontone vincer per tre a zero in casa del Velletri nella quinta giornata del Girone D del campionato Promozione. Partita controllata dai giallorossi per tutti i novanta minuti.

La partita

Il primo tempo è equilibrato anche se le migliori occasioni sono del Valmontone. I giallorossi passano al 32esimo con un destro di Coliaiori da fuori area che trova la rete sul primo palo. Nella ripresa manca la reazione del Velletri che resta in 10 per l'espulsione di Lupo (doppia ammonizione). Il Valmontone sfrutta al meglio la superiorità numerica e raddoppia con Tajani ben servito in area da un tacco di Fiorini. Gli animi si scaldano e anche il Valmontone resta in 10 per l'espulsione di Tartaglione autore di un fallo a palla lontana su Gallo. Nel finale gli ospiti trovano il gol che chiude definitivamente l'incontro con Amico che di testa su azioen da corner fa tre a zero.

La classifica

Con questo successo il Valmontone si conferma al comando della classifica con 13 punti, insieme all'Atletico Morena. Il Velletri resta fermo a 7 punti e fallisce l'aggancio in classifica.