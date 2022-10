Velletri-Sporting Ariccia 4-0: poker per Fazi e compagni

Con un netto e rotondo quattro a zero il Velletri ha battuto in casa lo Sporting Ariccia per la partita valida per la terza giornata del Girone D del campionato Promozione.

La partita

La partita è senza storia con un netto predomio del Velletri. Allo Scavo i ragazzi di mister Grillo sbloccano la partita con Matozzo autore di una doppietta. La perla di giornata la regala però Fazi che su calcio di punizione firma il tre a zero. Lorenzo Mirimich invece chiude i conti con un perfetto colpo di testa su azione da corner.

La classifica

Il Velletri conquista così la prima vittoria stagionale e sale a quota 4 punti in campionato. Ancora fermo a zero punti lo Sporting Ariccia che non muove la sua classifica.