Velletri-Palocco 1-1: i rossoneri fermano la capolista

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa SPQV Velletri

Il Velletri dopo il Nettuno, ferma anche il Palocco capolista. In casa i rossoneri fermano il Palocco sul risultato di uno a uno nella diciassettesima giornata del Girone C.

La partita

L'inizio di gara è equilibrato col Palocco che sfiora il gol su calcio di punizione, mentre il Velletri sfiora il gol olimpico su caldio d'angolo con D'Amico. Il Velletri passa in vantaggio su calcio di rigore al 43esimo. Raponi recupera un pallone a limite dell'area e vola davanti al portiere ma viene stesso da un difensore del Palocco. Dal dischetto va Sampaolo che non sbaglia. Raponi ci prova dalla distanza nella ripresa col mancino ma è bravo il portiere avversario a bloccare l'insidioso tiro. Palocco vicino al pareggio al 56esimo sfruttando un errore della difesa del Velletri ma Remiddi salva tutto. All'8esimo il Palocco pareggia. Un traversone dalla destra trova l'attaccante degli ospiti tutto solo davanti a Remiddi che di testa non sbaglia.

La classifica

Il Palocco resta in testa alla classifica del Girone C, con 43 punti. Il Velletri conquista il 19esimo punto del suo campionato.