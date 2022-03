Velletri-Eur Torrino 3-1: primo tempo super per gli uomini di Stefanini

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa SPQV Velletri

Il Velletri batte per tre a uno in casa l'Eur Torrino nella 19esima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

Il Velletri passa subito. Infatti dopo nemmeno un minuto la formazione di mister Stefanini sblocca la partita con Finotti di testa su corner di D'Amico. Al 21esimo incredibile e fortunoso raddoppio del Velletri. Un difensore del Torrino rilancia e colpisce Dragonetti, il pallone prende una strana traiettoria che beffa il portiere ospite. Al 41esimo arriva il tris dei padroni di casa. Un liscio del difensore dell'Eur Torrino la spalanca un'autostrada a Sanpaolo che a tu per tu col portiere lo scarta e deposita in rete il pallone del tre a zero. Al 65esimo l'Eur Torrino accorcia le distanze con Baldassare che da dentro l'area batte il portiere dei padroni di casa.

La classifica

Con questo successo il Velletri sale a quota 22 punti. Eur Torrino fermo a 27.