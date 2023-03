Promozione, Velletri: Grillo si dimette. Ecco il motivo

Cambio in panchina per il Velletri. Cambia la guida tecnica della formazione militante nel Girone D del campionato di Promozione. L'addio di mister Grillo però non dipende dai risultati.

Grillo si dimette

Fabrizio Grillo ha rassegnato le dimissioni al Velletri. La scelta dell'allenatore però va ricercata in motivi personali che hanno spinto Grillo a lasciare il Velletri. La società spazza via qualsiasi dubbio legato ai risultati della squadra, per ultima la sconfitta per 6 a 1 di domenica scorsa in casa della capolista, Valmontone.

Questo il comunicato del Velletri: "La società comunica di aver accettato con molto dispiacere le dimissioni del tecnico della prima squadra, sig. Fabrizio Grillo. Dimissioni che giungono a seguito di problemi esclusivamente di natura personale del tecnico e non di natura sportiva. La società ringrazia Fabrizio per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l'impegno profuso durante tutto il periodo e gli augura le migliori fortune professionali e personali per il proseguo della sua carriera".

Ancora non è stato comunicato il suo successore.