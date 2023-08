Velletri, rinnova Russo

Nuova stagione in Promozione alle porte per il Velletri che rinnovato il suo staff dirigenziale con gli arrivi di Di Lello nuovo direttore generale e Talarico nuovo direttore sportivo.

Confermato in campo invece il difensore Alessandro Russo. Classe 2002, Russo è stato promosso in prima squadra nella scorsa stagione dopo essere stato campione regionale con la Juniores. Per il difensore, autore di una rete nella scorsa stagione, una riconferma importante per l'organico nero rossa.