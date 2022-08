Vecino è ufficialmente un calciatore della Lazio

Matias Vecino è un nuovo calciatore della Lazio. L'uruguaiano svincolato dall'Inter è il settimo acquisto della campagna estiva biancoceleste con oltre 40 milioni di euro spesi da Lotito.

Visite e firma

Matias Vecino ('91) in mattinata è arrivato nella Capitale dove ha svolto le visite mediche alla Clinica Paideia e poi all'Isokinetic. Il centrocampista al termine dei controlli di rito firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio per tre anni (più opzione per il quarto) a quasi 2 milioni di euro a stagione. Vecino vestirà la maglia numero 5.

L'annuncio

Intorno alle 18 arriva l'annuncio della Lazio con Vecino che diventa ufficialmente un centrocampista biancoceleste. L'uruguaiano si unirà mercoledì alla squadra per il suo primo allenamento con la Lazio. Questo il comunicato del club: "Vecino Matias è un nuovo calciatore della S.S. Lazio. Il calciatore, che ha sottoscritto un contratto di tre stagioni sportive, si unirà al gruppo dal prossimo mercoledì".

Vecino nella Lazio

Nella Lazio Vecino avrà il compito di ricoprire il ruolo di vice-Milinkovic-Savic. Giocatore di esperienza, fisico e col fiuto del gol, Vecino oltre che da mezzala potrà essere sfruttato da Sarri da mediano/regista davanti la difesa. L'ex Inter ritroverà Sarri dopo che i due hanno vissuto un anno insieme ai tempi di Empoli nella stagione 2014/2015.