Vittoria in rimonta per il Valmontone

Il Valmontone trova la vittoria casalinga in rimonta per due a uno contro la Vis Subiaco.

La partita

La partita fra Valmontone e Vis Subiaco si sblocca soltanto nella ripresa. A passare in vantaggio sono gli ospiti con Trombetta. Il calciatore della Vis Subiaco è abile a ribadire in rete una corta respinta della difesa su un tiro in diagonale. Il Valmontone però si riorganizza e prima trova il pareggio grazie ad un autogol di Ambrosetti sugli sviluppi di un corner, e poi trova il gol vittoria nel finale. A siglare la rete dei tre punti è Colaiori, al secondo gol consecutivo in campionato dopo quello nel derby contro l'Atletico Colleferro.

La classifica

Il Valmontone con questa vittoria sale a quota 9 punti in pieno centro classifica superando la Vis Subiaco ferma a quota otto punti.