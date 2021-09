Il Valmontone vince in amichevole

La Città di Valmontone batte per 2 a 1 l'Alatri in una partita amichevole

Il Valmontone 1921 ha disputato la sua ultima amichevole prima dell'esordio in campionato domenica 3 ottobre in trasferta sul campo del Bi.Ti. Calcio.

Battuto l'Alatri

Il Valmontone ha battuto in casa, in amichevole l'Alatri, squadra inserita nel gruppo D del campionato Promozione, per 2 a 1. In vantaggio sono andati con un gol su punizione nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo però il Valmontone ha rimontato lo svantaggio e vinto grazie ai gol di Ceccarelli, andato a segno già in Coppa Italia nella sconfitta contro l'Atletico Colleferro, e Romaggioli.