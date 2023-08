Valmontone, confermati Ventura e mister Di Loreto

Scacciata la paura della mancata iscrizione al campionato d'Eccellenza, il Valmontone riparte dalle certezze dell'annata passata: il dirigente Ventura e il mister Di Loreto.

"Sono felice che la Società abbia apprezzato il mio operato e di continuare il lavoro iniziato la scorsa stagione che ci ha portato alla vittoria del campionato di promozione. Dispiace per il tempo perso in questi mesi per le note vicende, che ha comunque complicato la possibilità di costruire una rosa per puntare alla vittoria del campionato. Ripartiamo comunque con rinnovato entusiasmo, c’è tanto lavoro da fare ma siamo pronti ad allestire una squadra competitiva, in quanto questo progetto deve continuare sulle basi costruite con tanta passione e determinazione" dichiara Ventura. Il ds era arrivato in giallorosso nella scorsa stagione allestendo una squadra super competitiva che ha stravinto il Girone D del campionato Promozione.

Soddisfazione e orgoglio anche per mister Di Loreto tecnico dei giallorossi invincibili. L'allenatore e il suo staff che vede Ilardi come allenatore in seconda, Ciotti preparatore atletico e Remiddi preparatore dei portieri ringrazia la società per la fiducia e si prepara per la nuova stagione: "L’obiettivo della stagione è quello di fare bene anche se sarà un anno duro considerato che diverse società si sono attrezzate per vincere. Noi partiamo sicuramente in ritardo e questo può compromettere l’avvio di stagione ed è anche per questo che dovremmo lavorare intensamente per colmare il tempo perduto. Sono impaziente e non vedo l’ora di cominciare a lavorare con la squadra”.