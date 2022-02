Valmontone, Romagnoli: "Pareggio giusto"

Nella prima giornata del girone di ritorno del Girone D il Valmontone ha pareggiato per 1 a 1 contro a Bi.Ti. Come nella gara di andata a segno per i giallorossi è andato Ciampi.

Le parole di Romagnoli

L'esterno offensivo del Valmontone, Romagnoli ha parlato della partita contro la formazione di Marino. Nella sfida di andata il classe '92 si era infortunato procurandosi una frattura del malleolo e tornando di nuovo titolare proprio nella partita di domenica. " Mi manca ovviamente il ritmo partita, ma sto abbastanza bene e spero di poter dare una mano a questo gruppo” dice Romagnoli che poi sottolinea come il pareggio sia stato un risultato giusto. Queste le parole del classe 1992: "La nostra gara è stata condizionata dagli infortuni dell’under Petrosino, con il mister Sarnino costretto a un doppio cambio a metà primo tempo, e dell’attaccante Matozzo, fermatosi all’intervallo. Una volta passati in vantaggio in avvio di ripresa, non siamo stati abili nel mantenere più a lungo l’1-0 e dopo pochi minuti gli ospiti hanno pareggiato. La Bi.Ti., comunque, è una buona squadra e nel finale siamo rimasti anche in dieci per l’espulsione di Moratti: pur creando un paio di occasioni, poteva anche andare peggio”. Rammarico per il Valmontone che non ha sfruttato al meglio il passo falso della capolista Rocca Priora:

Romagnoli ha parlato poi del mercato del Valmontone, che ha rinforzato il parco attaccanti di mister Sarnino inserendo in rosa tre prime punte come gli esperti Mauro Catracchia, Samuele Cerroni ed il classe 2001 Antonio Esposito: “Sono ragazzi che possono sicuramente dare il loro contributo alla causa”.

Domenica il Valmontone 1921 è atteso dalla visita alla Virtus Roma Club: “Avversario scorbutico, ma non possiamo fare calcoli: servono i tre punti”.