Valmontone, Romagnoli: "Club serio e ambizioso"

Il Valmontone non si nasconde. Dopo non aver raggiunto l'Eccellenza la scorsa stagione ha voglia di riprovarci in questa annata col campionato che partirà domenica prossima.

Roberto Romagnoli capitano del club giallorosso ha dichiarato: “La società ha rilanciato. Difficile trovare in giro club così seri e ambiziosi, quindi non possiamo nasconderci. Ci sono pochi reduci del vecchio gruppo e tanti calciatori nuovi molto importanti per la categoria. Il girone è molto complicato e competitivo, probabilmente la Bi.Ti. Marino è l’avversario principale, ma ci sono altre squadre importanti come il Paliano”.

Proprio il Paliano è stato eliminato dal Valmontone nel primo turno di Coppa Italia: “Dopo la sfida d’andata persa in casa di misura, c’era sicuramente qualche preoccupazione anche ripensando all’eliminazione che subimmo al primo turno nella passata stagione. Ma al ritorno abbiamo affrontato la sfida con l’atteggiamento giusto, realizzando due gol già entro la metà del primo tempo. Il sorteggio che ci era capitato non era affatto semplice, il Paliano è una bella squadra che tra l’altro è retrocessa dall’Eccellenza e ha mantenuto tanti giocatori della scorsa stagione”.

Il Valmontone ha messo nel mirino il debutto in campionato che avverrà domenica prossima a Cori: “Sinceramente so poco di loro essendo neopromossi. Ma l’esordio porta stimoli forti a tutti e ogni avversario darà il massimo quando ci affronterà per farci lo sgambetto, dunque dobbiamo essere pronti”. Per Romagnoli sarà il primo anno con la fascia di capitano al braccio: “Mi era successo solo nelle giovanili: onestamente non me lo aspettavo, ma è una responsabilità in più quella di farlo per la squadra del proprio paese”. La chiusura è sull’impatto che ha avuto con mister Cristiano Di Loreto: “Davvero positivo, il gruppo si è messo subito a sua disposizione e lui sta dimostrando di essere un tecnico preparato ed esperto per la categoria”.