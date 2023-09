Valmontone, presentata la stagione 2023/2024 tra gli auguri di Claudio Lotito "Il legame Valmontone-Bucci sarà pieno di soddisfazioni"

Quest’oggi, alle ore 17:00, presso Palazzo Doria Pamphilj a Valmontone, la Società Valmontone 1921 ha presentato la stagione sportiva 2023/24 alla presenza delle Istituzioni e della stampa. All’evento, in particolare, ha partecipato il Sindaco del Comune di Valmontone, Veronica Bernabei, il Patron del Club, Manolo Bucci, il Presidente della Società, Lucia Lucciola, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il Consigliere e Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, ed in ultimo, tramite un video saluto, il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito. Oltre ad aver presentato la squadra che disputerà il prossimo campionato di Eccellenza laziale, è stata rinnovata la sinergia tra l’amministrazione comunale e la dirigenza della Società per dar seguito all’ambizioso progetto calcistico del Patron Bucci. Il Sindaco di Valmontone, Veronica Bernabei, a margine dell’evento ha dichiarato: “Grazie alle interlocuzioni intercorse tra noi e la Società Valmontone 1921, siamo riusciti ad arrivare a questo evento; devo ringraziare il Patron Manolo Bucci perché stiamo svolgendo insieme un lavoro grandissimo per provare a riaprire il Campo dei Gelsi per la prima partita di campionato. La Società sta svolgendo un lavoro incredibile per la nostra comunità e per la città di Valmontone. Il nostro Comune tiene molto allo sport e svolgeremo presto dei lavori per riqualificare il Campo dei Gelsi e lavoreremo anche sul centro sportivo del Valmontone: ci impegneremo per portare avanti questo progetto”. Ha preso parola anche Lucia Lucciola, Presidente S.S.D. Valmontone 1921: “Ringrazio l’amministrazione comunale per la vicinanza e per darci la possibilità di fare sport qui a Valmontone come a noi piace. Ringrazio il Patron Manolo Bucci per l’impegno e la dedizione che mette giorno per giorno nel nostro progetto”. Anche il Patron del S.S.D Valmontone 1921, Manolo Bucci, ha preso la parola rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Insieme all’amministrazione comunale abbiamo deciso di portare avanti questo progetto basandoci sulla trasparenza, mettendoci l’uno a disposizione dell’altro. Abbiamo preso degli impegni per un bene comune rivolto alla comunità ed alla città di Valmontone. Voglio ripagare la fiducia del Comune con il massimo impegno. Il mio obiettivo è quello di ripartire portando l’entusiasmo nel territorio”. Al tavolo anche il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma: “Voglio fare i complimenti alla squadra che con largo anticipo è riuscita a conquistare il primo posto. L’unione tra sport e politica è un’unione vincente. La mia presenza e la rappresentanza del Consiglio sta a premiare quanto di buono è stato fatto e nell’augurare un buon inizio di campionato”. Un augurio è arrivato anche da parte del Presidente della S.S. Lazio e Senatore Claudio Lotito: “Desidero inviare un caloroso saluto a tutti i presenti, in particolar modo a Manolo Bucci, al quale sono legato da un profondo legame di amicizia, a tutte le istituzioni, all’amministrazione del Comune di Valmontone ed al Sindaco Veronica Bernabei. Sono molto legato a questo territorio e ricevo con favore notizia della proficua sinergia tra le istituzioni locali ed il mondo dell’imprenditoria. So quanto sia impegnativo cimentarsi in un progetto sportivo ed imprenditoriale e, per questo, voglio rendere omaggio anche al Comune di Valmontone che, come testimoniato anche dall’evento di oggi, sta investendo in un grande patrimonio umano e valoriale di cui è foriero lo sport. Conoscendo molto bene Manolo Bucci e le sue indubbie capacità imprenditoriali, sono certo che il territorio e la popolazione di Valmontone potranno beneficiare sempre di più di questo forte connubio. Spero di potervi presto portare fisicamente la mia testimonianza: un caloroso saluto a tutti voi”.

[ufficio stampa Valmontone]