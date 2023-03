Valmontone, Tartaglione: "Testa alla Coppa"

Il Valmontone non si ferma e batte anche l'Atletico Lodigiani per quattro uno. Giallorossi primi nel girone D che con questo successo allungano a +15 dalla seconda, l'Atletico Morena.

Le parole di Tartaglione

Fra i marcatori di giornata nel Valmontone oltre a Gallaccio (doppietta) e un autogol, c'è Tartaglione. Il difensore classe '87 ha segnato la rete del momentaneo 1-1: "Abbiamo dato continuità alla buona prestazione fatta col Velletri. Se impostiamo le gare in un certo modo, le riusciamo quasi sempre a portare dalla nostra parte. Siamo anche andati inizialmente sotto a causa di una piccola incertezza, ma non ci siamo buttati giù e anzi forse quell’episodio ci ha dato la scossa tanto che siamo arrivati a fine primo tempo avanti per 3-1 e poi nel secondo abbiamo gestito bene il vantaggio”.

Un difensore bomber, visto che Tartaglione è già a quota 7 gol in campionato: "Ero andato meglio solo in una stagione di diversi anni fa, sempre a Valmontone, ma quell’anno avevo battuto anche qualche rigore. Sono molto contento, ma il dato che mi fa più piacere è quello della miglior difesa, poi ovvio che non mi dispiace se arrivano anche i sigilli personali".

Con un margine importante il Valmontone corre verso l'Eccellenza: "Non è ancora un verdetto, è come se fossimo ad un pranzo e dopo aver mangiato antipasto, primo e secondo, ora siamo in attesa della parte più gustosa che è il dolce. Lo scontro diretto, come sempre, “pesa” il doppio, ma prima vogliamo dare tutto in Coppa". I giallorossi puntano alla doppietta ma per farlo mercoledì 8 dovranno rimontare lo zero a uno subito all'andata contro la Lodigiani: "Loro mi hanno fatto un’ottima impressione anche se in campionato non stanno raccogliendo molto. Per noi è stata forse la peggiore esibizione stagione, ma siamo fiduciosi di poterla ribaltare. Il gol in trasferta può pesare, ma non dobbiamo fare troppi calcoli perché ci teniamo tantissimo alla Coppa e vogliamo arrivare il più lontano possibile, come in campionato”.