Valmontone, Pizzuti: "Il gol emozione forte"

Il Valmontone continua a mantenere l’imbattibilità nel campionato Promozione Girone D. I ragazzi di mister Cristiano Di Loreto che hanno già centrato con largo anticipo la vittoria del campionato e l'Eccellenza hanno pareggiato 1-1 nell’ultimo turno casalingo contro lo Sporting Ariccia.

Le parole di Pizzuti

Contro lo Sporting Ariccia è andato a segno per la prima volta tra i grandi e Marco Pizzuti, mezzala classe 2003 e valmontonese doc che nel club giallorosso ha fatto tutta la trafila delle giovanili, tranne un anno alla Lodigiani. Il gol è arrivato grazie ad un assist di Cuscianna che dal fondo ha messo un bel pallone a rimorchio per il centrocampista che incrociando il tiro ha battuto il portiere avversario. Queste le sue parole: "Il gol è stata un’emozione forte che voglio dedicare a mister Di Loreto, il quale mi ha dato tanta fiducia nel corso di questa annata, e a tutti i compagni di squadra che mi hanno sempre dato consigli preziosi".

Pizzuti parla così della partita: “Loro sono partiti subito in modo aggressivo e hanno chiuso il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, però, abbiamo reagito anche perché ci teniamo all’imbattibilità anche per accontentare la richiesta di patron Manolo Bucci. Siamo riusciti a trovare il pareggio, sfiorando anche la vittoria. Ma alla fine il risultato è giusto”.

Per Pizzuti il primo gol tra i grandi è sicuramente un traguardo importante: “L’anno scorso avevo iniziato sempre con la Promozione, ma dopo aver giocato una partita in Coppa Italia sono stato condizionato dalla pubalgia e così ho collezionato solo un’altra presenza in campionato a fine stagione. Quest’anno ci ho riprovato e, nonostante facessi parte di una grande rosa, sono riuscito a ritagliarmi un po’ di spazio e a collezionare quattro presenze da titolare e altre da subentrato, come domenica scorsa. È stata un’annata molto importante per me, poi vincere il campionato con la maglia del proprio paese è qualcosa di speciale. Mi piacerebbe far parte di questo gruppo anche in Eccellenza”.