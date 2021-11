Valmontone: Moreno Barani: "Il pareggio ci sta stretto"

Il Valmontone ha pareggiato uno a uno per il Derby della Via Casilina contro l'Atletico Colleferro nella quinta giornata del Girone D del campionato Promozione Lazio.

Le parole di Moreno Barani

Moreno Barani, attaccante classe 1988 del Valmontone ha parlato al termine del pareggio in casa dell'Atletico Colleferro. "Il pareggio ci sta stretto" ha commentato l'attaccante. "Abbiamo subito a inizio gara un gol un po’ sfortunato, frutto di un tiro sbagliato che ha liberato l’autore del gol avversario. Poi abbiamo reagito bene, anche se nel primo tempo siamo andati poco in verticale e sugli esterni. Nella ripresa abbiamo creato tante occasioni, lasciando pochissimi spazi all’avversario. C’è stata un pizzico di imprecisione e sfortuna, oltre ad alcuni importanti interventi del portiere avversario. Poi, dopo la rete del pareggio di Colaiori, ci sono stati annullate altre due reti e comunque nel complesso avremmo meritato di vincere”.

La classifica non sorride al Valmontone che ha conquistato sei punti in cinque partite. “Alla fine questi punti possono pesare, ma è pur vero che le altre candidate non stanno volando e i distacchi sono contenuti. L’anno in cui vinsi in questa categoria con la W3 Roma Team avevamo iniziato molto lentamente ed eravamo a quasi dieci punti dalla prima in classifica. E’ pur vero che dobbiamo cominciare a macinare punti”.

Il prossimo appuntamento per il Valmontone sarà la sfida casalinga contro la Vis Subiaco: “Un avversario da sempre ostico che arriva da una brutta sconfitta interna contro il De Rossi e che avrà tanta voglia di riscatto. Ma anche noi siamo “arrabbiati” per gli ultimi due pareggi e vogliamo tornare alla vittoria al più presto, nella speranza che rientri qualcuno degli infortunati. Questa non è una scusa, ma giocare con una decina di assenti in ogni partita rende tutto più complicato: in tribuna praticamente c’è un’altra squadra, ma cerchiamo di tenere botta nella speranza che rientri l’emergenza al più presto”.