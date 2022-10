Valmontone, Marini: "Punti importanti ma guardiamo avanti

Il Valmontone nell'ultimo turno hanno vinto contro il De Rossi per tre a uno consolidando il primo posto nel Girone D a punteggio pieno. Una vittoria importante arrivata nonostante il rosso a Di Saverio che ha lasciato la formazione di Di Loreto in 10. A commentare il successo dei giallorossi è Mattia Marini.

Le parole di Marini

Mattia Marini, difensore centrale classe 1986 ha commentato così la vittoria contro il De Rossi: “Di fronte abbiamo avuto una squadra molto tosta, compatta e organizzata. Sono contento di aver sbloccato il risultato sugli sviluppi di un calcio piazzato, una situazione su cui lavoriamo tanto in settimana. Successivamente sono usciti fuori i valori perché siamo una squadra esperta e di qualità, anche se a inizio ripresa siamo rimasti in dieci dopo aver preso il gol dell’1-1. In quel momento abbiamo reagito agli eventi negativi da grande squadra, vincendo la partita coi gol di Tartaglione e Tajani e limitando rischi al massimo”.

Nove punti in tre partite, punteggio pieno per Il Valmontone: “Questo è un girone molto difficile, nessuna partita è scontata e contro di noi tutti danno il massimo. Quindi i nove punti che abbiamo conquistato hanno sicuramente un peso. Le avversarie più pericolose? Sinceramente non conosco la categoria, ma i valori reali si cominceranno a vedere da gennaio”.

Marini è arrivato al Valmontone in questa stagione. L’ex Palestrina parla così della sua scelta: “Il Valmontone è un club organizzatissimo, la società che non ci fa mancare nulla da nessun punto di vista. Al tempo stesso è giustamente pretenziosa e quindi s’aspetta che arrivino i risultati”. Nel prossimo turno il gruppo giallorosso ospiterà il Rocca Priora Rdp con la voglia di calare il poker di vittorie: “Le partite dipendono sempre dal nostro atteggiamento, ma questa è una squadra troppo esperta per pensare di essere appagata dopi tre giornate di campionato. Come ho ritrovato mister Di Loreto? Sempre alla grande, si tratta di un tecnico di assoluto spessore per la categoria”.