Valmontone, Sganga: "Col Bellegra tre punti importanti”

Dopo il poker in casa del Cori, il Valmontone ha battuto per due a uno il Bellegra dell'ex tecnico Sarnino. Questo successo ha lanciato i giallorossi in testa al Girone D con sei punti. A commentare il successo nell'ultimo turno è Sganga autore insieme a Gallaccio, dei due gol giallorossi.

Le parole di Sganga

Manuele Sganga, centrocampista classe 1998 del Valmontone commenta così la partita contro il Bellegra: “Loro hanno avuto un buon inizio, ma successivamente la squadra ha giocato con buona intensità ed è riuscita a indirizzare la partita sui giusti binari, andando sul doppio vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene, anche se magari avremmo potuto chiuderla prima. Invece un episodio ha permesso al Bellegra di rientrare in partita anche se nel finale non hanno creato altre grosse occasioni. Tre punti importanti con l’unica macchia dell’infortunio al ginocchio capitato a Cuscianna: speriamo non si tratti di nulla di serio”.

Un inizio di stagione super per Sganga e compagni: “Era quello che volevamo. Lo 0-1 della gara d’andata col Paliano ci aveva lasciato molto amaro in bocca, ma siamo riusciti a “cancellarlo” col successo della sfida di ritorno e la conseguente qualificazione: abbiamo una rosa ampia ed è fondamentale giocare al massimo su entrambi i fronti, anche per dar modo al mister di ruotare i tanti giocatori di qualità presenti. Anche il processo di “amalgama” e di conoscenza tra noi è a buon punto, grazie al lavoro fatto da mister Di Loreto e dal suo staff”.

Nel prossimo turno il Valmontone sfiderà in trasferta il De Rossi: “Ogni partita ha le sue insidie, ma noi andremo lì per cercare di far valere la nostra qualità tecnica. Il girone? Presto per fare considerazioni di qualsiasi tipo: la Bi.Ti. Marino ha un organico importante eppure ha iniziato con due pareggi, ma credo che siano ancora loro l’avversario principale. Poi ci sono squadre come l’Atletico Morena, l’Atletico Lodigiani e la Vivace Grottaferrata che ci affiancano in classifica e hanno valori importanti”.