Valmontone, Tajani: "I distacchi contano relativamente, dobbiamo pensare al nostro obiettivo"

Inarrestabile il Valmontone che nell'ultima giornata del Girone D al centro sportivo del Via della Pace ha superato anche l'Atletico Lariano per due a zero.

Le parole di Tajani

A commentare il successo dei giallorossi, unica squadra ancora imbattuta del girone è Filippo Tajani centrocampista classe 1993. "Contro l'Atletico Lariano è stata una partita tosta, ma lo sapevamo perché il nostro tecnico è meticoloso e ci prepara sui punti di forza delle avversarie. Abbiamo fatto la partita che dovevamo ed è stata l’ennesima dimostrazione della voglia che abbiamo di raggiungere l’obiettivo, ma la strada è ancora lunga. L’abbiamo sbloccata nel primo tempo con un eurogol di Gallaccio e poi abbiamo raddoppiato con una rete di tacco di Tartaglione, nel secondo abbiamo badato più alla gestione e non abbiamo mai rischiato, d’altronde abbiamo anche un reparto difensivo di grande affidabilità ed esperienza”.

Tajani, arrivati in questa stagione al Valmontone dove ha già segnato due gol parla così del suo approccio al mondo giallorosso: “Provenivo dalla serie D (Fiuggi, ndr), ma il salto all’indietro non è stato un problema perché mi sono sembrate subito chiare le ambizioni e l’organizzazione di questa società. Inoltre il gruppo ha subito risposto alle attese, iniziando il campionato con grande determinazione”.

Il Valmontone è in testa alla classifica in solitaria ma Tajani non si fida: "I distacchi in questo momento contano relativamente anche perché nel girone di ritorno inizierà quasi un altro campionato. Noi dobbiamo guardare in casa nostra e pensare solo all’obiettivo finale”. Nel prossimo turno il Valmontone andrà in trasferta sul campo del Colonna.