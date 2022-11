Valmontone, Colaiori: "Vogliamo salire in Eccellenza"

Non si ferma il Valmontone che vince pure contro il Velletri per tre a zero e mantiene così la vetta della classifica con 13 punti alla pari dell'Atletico Morena.

Le parole di Colaiori

A parlare della vittoria e del momento del Valmontone c'è Daniele Colaiori. Il centrocampista offensivo classe '93, l'anno scorso capocannoniere della squadra, contro il Velletri ha trovato il suo primo gol stagionale. Queste le sue parole: "A Velletri è stata la mia prima gara da titolare. Il mister mi ha schierato dietro le due punte Fiorini e Lanna, nel mio ruolo ideale, dandomi anche la fascia di capitano e facendomi sentire tutta la sua fiducia. Finora sono stato condizionato da qualche problema di lavoro e dal Covid e quindi ero rimasto un po’ indietro a livello di condizione fisica: vista la grande abbondanza della rosa non ero riuscito ancora a giocare da titolare per la prima volta e direi che come debutto non è andato male”.

Colaiori ha sbloccato la gara segnando con un preciso tiro dal limite e aprendo le danze al tre a zero giallorosso: “Nel primo tempo avevamo costruito qualche occasione prima di andare in vantaggio. Poi nella ripresa le reti di Tajani e Amico ci hanno consegnato un successo meritato al cospetto di una squadra esperta. Sul piano atletico e mentale, però, abbiamo sempre tenuto in mano la sfida”.

Colaiori è tra i pochi reduci della vecchia rosa: “Il gruppo è cambiato tanto, credo che ora ci sia un maggiore spirito di squadra e una buona sintonia tra vecchi e nuovi arrivati. L’obiettivo, comunque, è dichiarato: vogliamo salire in Eccellenza. La classifica non la guardiamo, entriamo in campo per vincere tutte le partite. Le avversarie più pericolose sono La Bi.Ti. Marino che sicuramente ha un organico importante, poi c’è il Bellegra di mister Sarnino e altre squadre come l’Atletico Morena che dobbiamo conoscere meglio. Domenica ospiteremo l’Atletico Lodigiani terza della classe e dobbiamo allungare la nostra striscia. Ci brucia ancora lo 0-0 rimediato col Rocca Priora RDP, in casa non dobbiamo più perdere punti e finire una partita senza segnare”.