Valmontone, Lustrissimi: "Non siamo demoralizzati"

Il Valmontone è caduto in trasferta sul campo dell'Atletico Torrenova nella terza giornata del campionato Promozione girone D. A parlare della sconfitta è stato il centrocampista Renato Lustrissimi.

Le parole di Lustrissimi

Il centrocampista classe 1989 ha dichiarato: “Abbiamo fatto la nostra partita contro quella che forse è la squadra più attrezzata del girone, ce la siamo giocata nonostante tante assenze. Siamo consapevoli che possiamo dire la nostra contro tutti gli avversari". L'ex Serpentara parla degli episodi che secondo lui hanno fatto la differenza nella partita: "Nel corso della partita di domenica la differenza l’hanno fatta gli episodi, l’Atletico Torrenova è stato bravo e fortunato nel portare la sfida dalla sua parte. Ci siamo sentiti coi compagni di squadra già dopo la partita e non c’è demoralizzazione, ma solo tanta voglia di ripartire subito”.

La classifica dopo tre giornate dice che il Valmontone è al centro della graduatoria del girone D di Promozione con 4 punti. Il centrocampista però non guarda la classifica: "Al momento non la considero molto, tra un po’ si chiarirà meglio il valore delle varie concorrenti, anche se non credo che ci sia una squadra in grado di “ammazzare” il campionato. Ci sono tante squadre con buone rose e tra queste ci siamo anche noi, poi non bisogna mai escludere a priori eventuali outsider come attualmente può essere il Villa Adriana che è in testa da solo e non era pronosticato”.

Lustrissimi eclettico

Lustrissimi è un giocatore eclettico. Infatti durante l'ultima partita il calciatore ha giocato da difensore centrale dopo l’uscita per infortunio di Romaggioli: “Mi era già capitato in carriera ad Anagni con Liberati che mi vedeva in quella posizione più che nella mia originaria: è un ruolo che non mi dispiace, sento di poterlo fare e magari può allungarmi la carriera. Però non c’è dubbio che ami di più fare il centrocampista”.

Calendario

Prossimo avversario del Valmontone sarà la Pro Roma che ha appena due punti: “Non so se è un bene incontrare una squadra che ha iniziato con qualche difficoltà, in ogni caso noi abbiamo un chiaro ed unico obiettivo: la vittoria. Il progetto del Valmontone è concreto, la società è ambiziosa ed estremamente organizzata, per la categoria una vera rarità”.