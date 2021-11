Promozione, Valmontone | Provaroni: "Conquistati tre punti importanti"

Nella settima giornata del Girone D il Valmontone 1921 ha vinto sul campo della capolista Villa Adriana con un prezioso 2-1. I gol portano la firma di Lustrissimi e Ciampi (già al terzo gol stagionale) ma anche dei “guantoni” di Flavio Provaroni, classe 1994, che ha parato un rigore a Bonini centravanti avversario ad inizio ripresa sul risultato di 1 a 0 per il Valmontone.

Le parole di Provaroni

Il portiere protagonista ha parlato così della vittoria contro la capolista: “Sono tre punti importanti arrivati al termine di una partita combattuta. Nel primo tempo abbiamo sfruttato un calcio piazzato di Colaiori deviato da Lustrissimi per andare in vantaggio, poi nella ripresa abbiamo giocato da gruppo e mantenuto un successo significativo”.

L’estremo difensore è stato fondamentale per il successo visto che il rigore poteva portare il Villa Adriana al pareggio: “Con un pizzico di fortuna sono riuscito a sventare la rete del possibile pareggio, ma al di là di quello la squadra ha tenuto bene il campo. Mi sono arrabbiato per il gol subito perché abbiamo rischiato di compromettere un risultato costruito con una prestazione convincente. Dobbiamo tenere alta la concentrazione fino alla fine per non vanificare gli sforzi fatti in precedenza”.

Provaroni è stato uno degli ultimi acquisti del Valmontone. Il portiere arrivato da circa un mese si è già integrato: “Sulla società c’è poco da dire: ha allestito un gruppo di prima fascia e lo ha fatto con chiare ambizioni. Sul campo posso dire di aver conosciuto uno staff tecnico molto competente e professionale e un gruppo di compagni esperti e con tanta esperienza alle spalle. Ci sono tutte le condizioni per fare bene in questa stagione, ma dobbiamo dare il massimo in ogni partita perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo come si è visto nell’ultimo turno di campionato”.

Il calendariio

Il prossimo appuntamento per il Valmontone sarà la sfida interna con la Vivace Grottaferrata che ha 11 punti in classifica, uno in meno dei giallorossi.