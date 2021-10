Pareggio per il Valmontone contro il Pro Roma

Termina 1 a 1 la partita del Nardecchia Rossi fra i padroni di casa del Valmontone e il Pro Roma.

La partita

Il primo tempo della partita Valmontone-Pro Roma termina con un pareggio a reti invioltate. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa però sbloccano il risultato. Al 58esimo Ciampi sfugge al diretto marcatore e dentro l'area di rigore supera il portiere e deposita in rete il pallone del vantaggio. Il Valmontone sembra essere in controllo della partita e sfiora il raddoppio con il palo colpito da Antonucci. Il Pro Roma però non esce dalla partita e trova il pareggio al 76esimo con Maluccio. L'attaccante ospite è stato il più lesto e bravo a sfruttare un batti e ribatti in area di rigore del Valmontone siglando la rete del pareggio.

La classifica

Pareggio amaro per il Valmontone che conquista il suo quinto punto in campionato restando in mezzo alla classifica. Il Pro Roma sale a quota tre punti, frutto di tre pareggi nelle prime quattro giornate.