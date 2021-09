Valmontone 1921: presentata la maglia del centenario

Serata di presentazione per il Valmontone 1921. Svelata la maglia del centenario per la nuova stagione, lo staff tecnico e la squadra al completo

Giovedì 16 settembre il Valmontone 1921 ha presentato la rosa e lo staff della squadra che parteciperà al campionato di Promozione 2021/2022. Durante la serata è stata svelata pure la nuova maglia del centenario.

Il messaggio della squadra

"La società ha fatto grandi sforzi e noi cercheremo di ripagarli" questo è stato il messaggio lanciato dai calciatori del Valmontone durante la serata di presentazione. Sulla stessa linea d'onda anche l'allenatore Aurelio Sarnino: "Lavoriamo con serenità e convinzione nei nostri mezzi”. Presenti alla serata anche i dirigenti del Valmontone: Maurizio Bucci responsabile della prima squadra, Maurizio Moratti, Stefano Lanna, Arcangelo Piacentini e Massimiliano Ceccarelli,responsabile dello staff medico Vincenzo Pilozzi. Hanno presenziato anche Corrado Corradini ex tecnico della Nazionale femminile Under 19 campione d’Europa nel 2008, Fabio Caselli ex club manager delle giovanili dell’As Roma e il presidente del Valmontone Calcio Manolo Simeoni, l’altra compagine calcistica cittadina.

L'ultimo parola è toccata al patron Manolo Bucci che ha ringraziato il vice sindaco Veronica Bernabei, il consigliere delegato allo Sport Pierluigi Pizzuti e i consiglieri comunali Roberto Matrigiani e Piero Attiani e poi ha promesso: “Cercheremo di onorare al meglio il nome di questa città”.

La rosa e lo staff del Valmontone 1921

Di seguito la rosa e lo staff a completo del Valmontone:

Portieri: Alessandro Rovitelli, Jacopo Bartolelli e Cristian Bauco;

Difensori: Emanuele Ansini, Cristian Romaggioli, Antonio Procacci, Jacopo Sarnino, Piergiorgio Pizzuti, Matteo Antonucci, Marco Moratti e Francesco Petrosin;

Centrocampisti: Renato Lustrissimi, Andrea Pasquazi, Alessio Moroni, Marco Avallone, Marco Pizzuti, Luca Pizzuti, Riccardo Ceccarelli, Graziano Romagnoli, Gabriele Ciampi e Alessio Mizzoni;

Attaccanti: attaccanti Yuri Fazi, Moreno Barani, Claudio Parfene, Daniele Colaiori, Roberto Romagnoli, Marco Antonucci e Simone Matozzo.

Lo staff tecnico è invece formato oltre che dal Aurelio Sarnino, dal vice Antonio Cristofari, dal preparatore atletico Alessandro Terenzi e da quello dei portieri Angelo Petruzzellis.

La maglia del centenario

Durante la presentazione è stata svelta anche la maglia ufficiale del centenario calcistico valmontonese. Nella divisa è presente il simbolico Palazzo Dorja Pamphili stilizzato. Sulla maglia si legge "1921-2021, cento anni di calcio valmontonese". La maglia dei calciatori di movimento è a tinte giallorosse mentre quella del portiere è verde.

Il calendario del Valmontone

Il Valmontone 1921 farà il suo esordio stagionale domenica 19 settembre nel primo turno di Coppa Italia. La squadra di mister Sarnino se la vedrà contro l'Atletico Colleferro. In campionato invece il Valmontone, inserito nel girone D del campionato Promozione, giocherà la prima partita il 3 ottobre contro Bi.Ti.Calcio