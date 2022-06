Promozione, Valmontone: Mauro Ventura è il nuovo direttore sportivo

Archiviata la stagione 2021/2022, con qualche rimpianto il Valmontone già pensa al prossimo campionato di Promozione. La formazione giallorossa ha infatti annunciato l'arrivo di un direttore sportivo: Mauro Ventura.

Le parole di Ventura

Mauro Ventura è un nome molto conosciuto nell’ambiente del calcio dilettante laziale. Nel curriculum del nuovo direttore sportivo del Valmontone spiccano Montecelio, Pro Cisterna, Lariano, Santa Maria delle Mole, Audace e Palestrina. Il nuovo ds giallorosso ha già iniziato a guardarsi intorno per l’allestimento della rosa del Valmtonone 2022/2023. Ecco le sue prime parole: “Riparto dopo due anni di pandemia con tanto entusiasmo, ma consapevole delle difficoltà che ci sono in ogni categoria. Vincere i campionati non è mai semplice a nessun livello, ma è chiaro che questa società ha ambizioni troppo importanti”.

Il ds prosegue: “Stiamo lavorando già adesso per allestire una squadra che possa essere competitiva per il campionato di Promozione e sappiamo che c’è tanto da lavorare, tutto il resto non conta. Nella scelta dei giocatori andremo a valutare prima lo spessore umano e poi quello tecnico”. Ma non solo calciatori. Infatti il Valmontone è alla ricerca di un nuovo allenatore su cui poi costruire la squadra: “Stiamo valutando una serie di profili importanti, ma ci sono da considerare alcuni aspetti logistici e organizzativi. Comunque nei prossimi giorni contiamo di dare l’annuncio del nuovo allenatore”.

Ventura domenica riceverà un riconoscimento nel corso del premio nazionale “Mario Mariozzi” a Fiuggi, spiega il perchè e come è stato spinto nell'accettare l'offerta del Valmontone: “Un amico comune mi ha messo in contatto col patron Manolo Bucci e dopo una serie di incontri lunedì c’è stata la fumata bianca. Arrivo in un club che ha ambizioni importanti, speriamo di essere all’altezza. Non conoscevo direttamente Bucci, ma ho scoperto una persona molto umile e disponibile, ma al tempo stesso molto determinata e professionale, maniacale nella cura dei particolari e al tempo stesso nella scelta dello staff”.