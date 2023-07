Valmontone, Lucciola saluta Bellotti

Il Valmontone è in piena ristrutturazione societaria dopo l'addio del presidente Belotti e del patron Bucci. La neopresidente Lucciola con un messaggio ha salutato l'ex numero uno Bellotti.

Queste le sue parole: “Con l’annuncio ufficiale del mio nuovo incarico da presidente del Valmontone 1921, ci tenevo a ringraziare tutti coloro che come me hanno creduto in questo progetto, dimostrando passione e impegno durante tutti questi anni. Primo tra tutti, ovviamente, Massimiliano Bellotti che per 13 anni, facendo tanti sacrifici ma riscuotendo anche tante soddisfazioni, si è occupato di questa società. Lo ringrazio da amico poiché, se il Valmontone ad oggi vanta una società sana che agisce per il bene dei bambini e ragazzi, facendo un grande salto di qualità anche a livello di iscritti, è soprattutto grazie a lui. Quello che posso garantire è che quanto ci ha lasciato in eredità Bellotti non andrà disperso e ovviamente lo invitiamo a sostenerci ancora e ad essere al nostro fianco, dagli spalti, come ha sempre fatto”.