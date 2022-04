Valmontone, presentato "Il Calcio a Valmontone" il libro sui cento anni del calcio cittadino

Giovedì 14 aprile presso la “Stanza dell’aria” di Palazzo Doria Pamphilj di Valmontone è stato presentato del libro sui cento anni di storia del calcio cittadino, fortemente voluto dal club giallorosso, dal titolo "Il Calcio a Valmontone".

L'evento

L’evento, originariamente previsto per dicembre ma rinviato causa Covid, ha visto la partecipazione di tante personalità del mondo istituzionale e sportivo. La serata, condotta dal giornalista Vittorio Aimati, è stata incentrata sulle considerazioni dell’autore del libro Alessandro Fornari, ma anche sugli interventi e i saluti di vari ospiti.

Fornari ha spiegato che la realizzazione del libro è frutto di un lavoro di circa sei mesi per raccogliere dati, foto e racconti dalla gente di Valmontone. L'autore ha poi sottolineato la passione e l'orgoglio che i cittadini di Valmontone hanno nei confronti della squadra impegnata nel Girone D del campionato Promozione.

Durante la serata pezzi di storia del lungo percorso calcistico della città, “culminato” con l’arrivo sui grandissimi palcoscenici di un valmontonese doc come Alessio Cerci ex calciatore della Roma e della Nazionale. Sono seguiti gli interventi molto apprezzati degli esponenti dei comitati regionale e provinciale Francesco Cerro e Angelo Di Benedetto, dei consiglieri regionali Laura Corrotti, Eleonora Mattia e Antonio Aurigemma e dell’assessore alla Cultura del Comune di Valmontone Matteo Leone a cui è stata consegnata anche la maglia celebrativa dei cento anni preparata dal Valmontone in occasione di questa stagione.

Le parle di Bellotti e Bucci

A chiudere gli interventi del presidente giallorosso Massimiliano Bellotti e del patron Manolo Bucci, visibilmente emozionati: “La nostra speranza è che tra qualche anno i giovani della città conoscano un minimo di storia dello sport del nostro paese” ha detto Bellotti. “Questi cento anni di calcio e tutte le persone che ne sono state protagoniste meritavano un racconto che rimanesse indelebile nel tempo, siamo orgogliosi di questo libro – ha dichiarato Bucci - "Partendo dal fermo ricordo del passato vogliamo provare a costruire un futuro importante”.