Valmontone calcio, Labaro: “Semifinale contro l’Alatri? Serve stare sul pezzo”

Valmontone (Rm) – E’ l’ultima formazione agonistica del Valmontone 1921 ancora in corsa. L’Under 14 provinciale di mister Pino Labaro giocherà una partita molto importante questo sabato: i giallorossi, infatti, sono approdati alle semifinali della Coppa Provincia di Frosinone, ovvero la fase finale del loro campionato. “Li abbiamo affrontati nella stagione regolare e li abbiamo già battuti due volte, ma ai play off si azzera tutto. Giochiamo in casa e la partita “secca” può nascondere diverse insidie, quindi ci vorrà il giusto approccio e la concentrazione massima, bisogna stare sul pezzo. In questa fase stiamo giocando tutte finali: lo abbiamo fatto sabato scorso nella gara secca contro il Frassati Anagni e lo faremo anche sabato per approdare alla “vera” finale. L’Alatri è una squadra molto fisica che può crearci problemi, ma a livello tecnico abbiamo qualcosa in più anche se va sempre confermato sul campo”. Labaro fa un passo indietro per parlare del successo dei quarti di finale contro il Frassati Anagni: “Nel primo tempo non abbiamo mai corso pericoli particolari, ma ci aspettavamo una partita difficile. I ragazzi hanno mostrato mentalità e cattiveria agonistica al cospetto di una squadra avversaria che è cresciuta tanto nel corso di questa stagione. Alla fine è venuta fuori la qualità del nostro gioco: Teti l’ha sbloccata e da lì la partita è andata in discesa, poi nel finale Renzi ha raddoppiato. Tra le note liete c’è stata la straordinaria cornice di pubblico presente al campo: devo dire grazie ai genitori che ci seguono in ogni partita e macinano tanti chilometri affrontando diverse condizioni meteorologiche. La mia più grande vittoria è questa: aver creato un bel gruppo dentro e fuori dal campo”. Giugno è anche il mese delle decisioni per il futuro: “Adesso serve mettere massima concentrazione sull’obiettivo di questo finale di stagione. Fisicamente la squadra sta benissimo, segno che ha lavorato ottimamente durante tutta la stagione visto che ha ancora tanto fiato e resistenza da mettere in campo” conclude Labaro.