Valmontone, Lucciola: "Iscritti in Eccellenza"

La neo presidente Lucciola spazza via le nubi grigie: il Valmontone parteciperà al campionato di Eccellenza categoria conquistata la scorsa stagione dominando il girone D del campionato Promozione.

Una notizia importante per il club e per la città che torna dunque a giocare l'importante campionato. Ad annunciare l'iscrizione è stata la numero uno della squadra giallorossa.

Questo le parole di Lucciola: "Abbiamo operato con molto impegno affinchè si potesse garantire la continuità della Prima squadra analizzando i presupposti e facendo tutte le valutazioni del caso per poter affrontare il campionato di Eccellenza. Dopo un lungo confronto con l’amministrazione comunale la stessa ha garantito alla Società Valmontone 1921 l’utilizzo delle strutture sportive comunali per la prossima stagione, per cui dopo aver fatto tutte le dovute considerazioni nel rispetto della città di Valmontone e per onorare il diritto, conquistato sul campo, di giocare nel massimo campionato regionale, la Società Valmontone 1921 ha provveduto ad effettuare l’iscrizione al campionato di Eccellenza 2023/24”.