Valmontone 1921: confermato Innocenzi sulla panchina dell'Under 15

Un allenatore giovane, ma che già conosce il suo gruppo. Giovanni Innocenzi è stato confermato alla guida dell’Under 15 regionale del Valmontone 1921. Al terzo anno di lavoro a Valmontone Innocenzi dice di trovarsi bene in questo club "che quest’anno ha fatto un ulteriore passo in avanti dal punto di vista organizzativo". L'allenatore sottolinea come l’inserimento nello staff di una figura di grande esperienza come il responsabile dell’area tecnica Giuseppe Di Franco non può che avere ricadute positive.

Innocenzi e l'obiettivo della stagione

Innocenzi dichiara: “Ho seguito questi ragazzi già lo scorso anno ed è rimasto in blocco lo stesso gruppo. In questo nostro percorso siamo partiti indubbiamente con qualche difficoltà, ma il periodo della pandemia e i problemi legati al Covid hanno forse contribuito a compattare il gruppo e infatti alla fine della scorsa stagione lo cose andavano decisamente meglio. Siamo ripartiti di slancio in questa nuova annata agonistica anche se sappiamo che c’è tanto da lavorare".

Per quanto riguarda l'obiettivo della stagione, il mister Innocenzi dice che l’obiettivo principale resta la salvezza, ma la squadra non si accontenterà e aggiunge: "I ragazzi si conoscono tra loro e conoscono già i miei metodi e io so quali sono le loro caratteristiche tecniche e comportamentali: questo può essere un vantaggio, soprattutto all’inizio”.

Le amichevoli

Nelle ultime due sfide amichevoli, l’Under 15 regionale del Valmontone ha incrociato e vinto entrambe le volte contro l’Atletico Lariano, battuto prima fuori casa (2-0) e poi i casa per 4-2. Innocenzi commenta così la doppia sfida: “Onestamente non siamo stati particolarmente brillanti, anche perché faceva molto caldo. Cose che ci possono stare in questo periodo della preparazione: la data di inizio del campionato ancora non è definita, ma noi siamo partiti con molto anticipo e quindi siamo tranquilli in ogni caso. Stiamo abbastanza bene dal punto fisico, ma cerchiamo di crescere a tutti i livelli”.