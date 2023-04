Valmontone, Gallaccio: "Non abbiamo fallito. Obiettivo? Restare imbattuti"

Nella venticinquesima giornata del Girone D del campionato Promozione il Valmontone ha centrato i tre punti contro la Virtus Roma, che insieme al pareggio dell’Atletico Morena contro la De Rossi, sono valsi ai giallorossi la matematica certezza del primo posto e dunque dell’Eccellenza. Nel quattro a zero di Tor Bella Monaca spicca ancora una volta la prestazione di Michele Gallaccio autore di una tripletta e scelto da RomaToday come miglior giocatore dell’ultimo turno del Girone D.

Michele Gallaccio, attaccante classe 1986, ha parlato in esclusiva a RomaToday della vittoria contro la Virtus Roma: “Non abbiamo fallito la prima occasione avuta di vincere matematicamente il campionato. Certo ci ha aiutato il pareggio dell’Atletico Morena ma non è stato quel pareggio il risultato determinante per la nostra vittoria”.

Il cammino del Valmontone è stato ai limiti della perfezione con 20 vittorie e 5 pareggi ma nella cavalcata giallorossa c’è stato un momento chiave come ricorda Gallaccio: “All’inizio non è stato facile perché il gruppo era nuovo ma aveva tanti elementi validi. La vittoria per uno a zero contro l’Atletico Morena all’andata ha significato tanto perché non è stata una partita dominata ma decisa da un episodio. Vincendo così, con sofferenza capisci che sei una squadra importante e prendi consapevolezza”. Vinto il campionato però il Valmontone non vuole rilassarsi e l'attaccante ha già ben chiaro l’obiettivo nelle ultime cinque giornate: “L’obiettivo è restare imbattuti. Non dobbiamo abbassare la tensione e portare a casa questo traguardo per noi molto importante”.

Il Valmontone si è dimostrato una grande squadra e Gallaccio un grande attaccante capace di segnare 26 gol (“Perché uno me l’hanno levato” sottolinea il bomber) in maniera diversa sia col destro, col mancino, di testa, da fuori area, di rapina: “Non sono un superfenomeno ma nemmeno l'ultimo arrivato. Puntavo a farne una ventina come la mia unica esperienza in Promozione al Palestrina ma mi sarei accontentato anche di segnarne cinque pur di vincere il campionato che era il mio vero obiettivo. Adesso mancano cinque giornate e metto nel mirino quota 30”.

Un attaccante così con questi numeri in Promozione non si vede spesso e il presidente Bellotti aveva già cercato di portare Gallaccio al Valmontone la scorsa stagione: “Sì c’erano stati dei contatti ma ero legato al Certosa e ho declinato l’offerta. Quest’anno con l’avvento del direttore sportivo Mauro Ventura e mister Di Loreto, con cui un rapporto anche extracampo ho avuto delle certezze che mi hanno spinto a dire di sì. E poi l’ambiente ambizioso mi è piaciuto, il patron Bucci ha le idee chiare”. Ma quindi Gallaccio resterà in giallorosso anche in Eccellenza?: “Questo non lo so. Intanto finiamo la stagione e poi vedremo cosa ci riserverà il futuro”.

Gallaccio ha fatto tutte le trafile delle giovanili della Lazio e dal 2002 al 2005 ha vestito la maglia delle giovanili del Chelsea: “Sono stato diverso tempo alla Lazio, a 16 anni sono andato al Chelsea, e quando mi ha chiamato una squadra di quel calibro non ci ho pensato un attimo a partire. È stato qualcosa di inimmaginabile”.

Infine Gallaccio ci rivela i suoi idoli ed essendo cresciuto nella scuola Lazio non possono che essere di marca biancocelesti: “Mi piaceva molto Marco Di Vaio, come caratteristiche lo ricordo un pò. Ma mi è sempre piaciuto anche Beppe Signori”.