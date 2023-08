Che colpo per il Valmontone: arriva un ex Lazio

Colpo da novanta per il Valmontone. La formazione della presidentessa Lucciola ha ufficilizzato l'acquisto dell'ex Lazio Gianluca Pollace che per la prossima stagione vestirà giallorosso.

Pollace (classe '95) è cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha giocato con la Primavera di Bollini ed era entrato nel giro della Lazio di Inzaghi (senza debuttare). Per il difensore poi esperienze di prestigio in Serie B con la Salernitana in seguito in Serie C nel Gubbio, nel Racing Roma e nella Sicula Leonzio e in serie D nella Vastese, nell’Aprilia e nel Montespaccato.

Giocatore di assoluto valore che si aggiunge alla rosa di mister Di Loreto per il campionato di Eccellenza. Queste le prime parole da giocatore del Valmontone di Pollace: "Sono stato accolto dalla squadra e dalla Società in maniera ottimale. Le mie impressioni sia sul campo che nello spogliatoio sono molto positive. Lo staff è molto preparato, il Mister è ambizioso e mi ha trasmesso quella carica e quella voglia che in verità non trovavo più da parecchio tempo. Ho scelto di scendere di categoria perché a breve diventerò papà e volevo trovare una situazione che mi concedesse più tempo a disposizione. È molto difficile trovare società di eccellenza che vogliono fare le cose per bene così come fanno qui a Valmontone, una Società sana con un Presidente serio. Non ho esitato neanche un secondo ad accettare e sono strafelice della scelta che ho fatto. Dobbiamo stare con i piedi per terra e lavorare duramente, perché il lavoro porta sempre i risultati. Lo Staff e il Direttore Mauro Ventura ci mettono tutto a disposizione per fare bene quindi sta a noi giocatori esprimere il meglio. In primis penso che dobbiamo fare gruppo così come stiamo facendo e creare una situazione che ci consenta di costruire gli obiettivi strada facendo. Noi siamo molto fiduciosi perché siamo una squadra che deve lottare per arrivare in alto".