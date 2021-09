Coppa Italia, l'Atletico Colleferro elimina il Valmontone

In rimonta l'Atletico Colleferro elimina dalla Coppa Italia Promozione il Valmontone per 3 a 2.

La partita

Nel primo tempo il Valmontone passa in vantaggio con Roberto Romagnoli al 34esimo e raddoppia con Ceccarelli al 36esimo. Nella ripresa però il copione cambia. Gli ospiti accorciano con al 27esimo ma è al 37esimo che cambia la partita. Romaggioli viene espulso e su calcio di rigore Lorenzi non sbaglia e pareggia. Al 41esimo la rimonta dell'Atletico Colleferro è completata con la doppietta di Lorenzi.

Calendario

Il Valmontone avrà l'oocasione di riscattarsi il 3 ottobre contro il Bi.Ti. Calcio. Per l'Atletico Colleferro l'appuntamento è in casa contro il Torre Angela.