Valmontone, Ciampi: "Siamo concentrati sull’obiettivo del salto in Eccellenza"

Il Valmontone ha pareggiato per uno a uno in trasferta contro l'Atletico Lariano nell'ultima giornata del Girone D del campionato Promozione. Un segno X che comunque mantiene i giallorossi in testa alla classifica a +12 dall'Atletico Morena.

Le parole di Ciampi

A parlare del pareggio di Lariano è l'esterno giallorosso classe 1997 Gabriele Ciampi: "Avevamo qualche assente e in settimana non ci eravamo potuti allenare benissimo e giocavamo contro un avversario valido che mercoledì giocherà la semifinale di Coppa Italia. Il primo tempo è stato equilibrato con occasioni da entrambe le parti, ma la sfida si è sbloccata in avvio di ripresa con l’Atletico Lariano che ha approfittato di una nostra disattenzione. Successivamente è entrato Gallaccio che ha segnato il gol del definitivo 1-1: alla fine un pareggio giusto e comunque prezioso”.

A sette partite dal termine il Valmontone è imbattuto e mantiene 12 punti di vantaggio sulla seconda: "Abbiamo fatto un percorso importante in campionato, mentre è rimasto del rammarico per l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia. Comunque ora siamo concentrati sull’obiettivo del salto in Eccellenza e quindi scendiamo in campo sempre per vincere a prescindere dal distacco, inoltre anche l’Atletico Morena ha qualche partita insidiosa da qui alla fine della stagione”.

Nella prossima giornata la formazione di Di Loreto affronterà il Colonna: "All’andata è stata una delle squadre che ci ha fatto una maggiore impressione, arrivano da una sconfitta col Paliano ma non sono da sottovalutare. Probabilmente recuperiamo qualcuno rispetto all’ultima partita e ovviamente vogliamo conquistare il bottino pieno”.

L'esterno giallorosso la scorsa stagione è stato autore di nove gol, nell'annata in corso ha trovato delle difficoltà: “Ho avuto meno spazio rispetto all’anno scorso anche in virtù del cambio di modulo, ma mister Di Loreto e lo staff stanno facendo un lavoro strepitoso e io ho sempre rispettato tutte le scelte. Inoltre è molto più soddisfacente centrare un obiettivo di squadra che personale e qui speriamo tutti di poterci togliere una grande soddisfazione nelle prossime settimane”.