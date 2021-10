Valmontone 1921, Alessio Moroni: "Delusione di Coppa superata"

Domenica 26 il Valmontone 1921 ha vinto l'amichevole contro l'Alatri per 2 a 1. L'allenamento congiunto è frutto della prematura eliminazione della squadra di mister Aurelio Sarnino dalla Coppa Italia per mano dell'Atletico Colleferrro.

Parla Alessio Moroni

Il capitano del Valmontone Alessio Moroni, alla 18esima stagione a Valmontone ha parlato così della sfida con l'Atletico Colleferro: "Ci siamo rimasti molto male per quel verdetto La società ci ha trasmesso la sua amarezza e ha cercato di farci capire che in Promozione dovremo tenere alti i giri del motore. Ormai la delusione di Coppa è alle spalle e dobbiamo concentrarci totalmente sul campionato. Non abbiamo paura di prenderci le responsabilità: la società ha allestito un organico importante e sarebbe importantissimo partire con una vittoria che darebbe entusiasmo e anche autostima a questo gruppo. Il test con l’Alatri ha dato indicazioni positive, ma le gare ufficiali hanno un altro peso. Siamo all'85% e pronti per l'esordio in campionato”.

Il calendario

Il Valmontone debutterà in campionato domenica 3 ottobre alle ore 11 sul campo della Bi.Ti. Marino una partita complicata come dice Moroni: "Si giocherà su un campo molto grande che può favorire le squadre che fanno un buon calcio. La cosa più importante, però, sarà l’approccio mentale alla partita". Il Valmontone è inserito nel girone D del campionato Promozione. "Un girone decisamente complicato, con almeno un paio di squadre costruite per vincere e altre che possono dire la loro" come sottolineato da Moroni.