Valmontone 1921 calcio, Cinili: “Gruppo bellissimo e squadra forte”

Valmontone (Rm) – L’Eccellenza femminile del Valmontone 1921 è tornata ad “occuparsi” del campionato. E ha allungato la sua incredibile striscia di vittorie: sono undici successi in altrettante gare disputate che ovviamente valgono la vetta della classifica del girone B. L’ultimo è il roboante 6-0 sul campo del Sora dove a brillare è stata la stella di Serena Cinili, centrocampista classe 2004 che è uno degli ultimi innesti nel gruppo giallorosso: “Ho segnato il primo e il terzo gol dell’incontro, anche se avevo già segnato nella partita con la Jem’s – racconta la Cinili, ritratta nella foto di Roberto Benedetti – La dedica è a tutte le amiche della squadra che mi hanno accolto benissimo sin dal primo giorno. Nella prima parte di stagione giocavo col Monterotondo, ma io sono di San Cesareo e quando è nata l’opportunità di entrare a far parte di questo gruppo non ci ho pensato un momento. Ringrazio mister Luigi Colantuoni che mi ha dimostrato subito tanta fiducia”. La Cinili fa un passo indietro per parlare in modo più approfondito del match di Sora: “Abbiamo cominciato bene la partita, creando diverse occasioni, ma chiudendo il primo tempo in vantaggio “solo” per 2-0. La differenza di qualità tra le due squadre, però, era già evidente e nel secondo tempo abbiamo dilagato, senza dare scampo alle nostre avversarie”. Le giallorosse sono veramente delle “schiacciasassi” anche se devono tenere alta la concentrazione per arrivare in fondo alle due competizioni in cui stanno giocando: “I numeri dicono la verità: non è un problema di qualità del campionato, questa squadra è veramente molto forte e merita la prima posizione. Essere arrivate in finale di Coppa Italia è molto importante: tutte ci teniamo a vincerla, ma già poterla giocare è un traguardo significativo”. Domenica prossima c’è il quint’ultimo turno del girone di ritorno di campionato: “Faremo visita alla Lupa Frascati che tra l’altro è una mia ex squadra. Rispetto a quando c’ero io ci sono alcuni volti nuovi e anche ragazze con cui ho giocato. Non sarà una partita semplice, ma noi la affronteremo sempre con l’obiettivo di vincere”.