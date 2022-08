Valmontone: Bucci e Bellotti presentano la stagione 2022/2023

Nel Palazzo Doria Pamphilj il Valmontone ha presentato la sua stagione 2022-2023. All'appuntamento presenti il patron Manolo Bucci e il presidente Massimiliano Bellotti, la cui unità di intenti è sempre più forte e consolidata.

Le parole

Bellotti ha preso per prima la parola parlando dell'organigramma societario del Valmontone che ha subito qualche modifica. “Sono state scelte figure importanti come quelle dei direttore sportivi Mauro Ventura per la Promozione maschile e di Lucia Lucciola per il settore femminile, del responsabile tecnico del settore giovanile Clemente Longo e del segretario Pino Avallone, oltre ai vari tecnici e dirigenti al seguito dei singoli gruppi. Lo abbiamo sempre detto che “da soli si sogna, insieme si vince" dice Bellotti.

Bucci ha poi descritto le posizioni di tutte le formazioni del club: "Coi ragazzi della Promozione non ci possiamo nascondere, abbiamo allestito una rosa e uno staff tecnico importanti. Il settore femminile è un vanto perché nel nostro territorio non c’è un club che crede in questo modo nel calcio in rosa. Infine abbiamo stretto un accordo con il Fisiosport Center, una struttura medico-sanitaria guidata da professionisti competenti che rappresentano un valore aggiunto per la nostra società e per tutti i tesserati” ha concluso Bucci.

La Scuola Calcio

Da questa stagione i bambini della Scuola Calcio del Valmontone si alleneranno due volte a settimana allo stadio dei Gelsi. Ad annunciarlo è stato il patron giallorosso Bucci: "Ringrazio l'amministrazione comunale per l'opportunità. L'auspicio è che ci possa essere una sempre migliore collaborazione e sinergia col Comune. Nel nostro progetto c’è massima importanza per la Scuola calcio e il settore giovanile, oltre che per le prime squadre con cui disputeremo il campionato di Promozione maschile e quello di Eccellenza femminile".