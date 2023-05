Valmontone-Bi.Ti. 3-0: Romagnoli chiude in bellezza

Chiude in bellezza il Valmontone nella trentesima e ultima giornata del Girone D del campionato Promozione. I giallorossi vincono in casa anche contro la Bi.Ti. per tre a zero.

La cronaca

Il Valmontone regala ai suoi tifosi l'ultima gioia di un campionato dominato. I giallorossi sbloccano la partita sul finale di primo tempo grazie alla rete di capitan Romagnoli. Lo stesso capitano raddoppia al 23esimo della ripresa e cinque minuti più tardi è Tartaglione a mettere il punto esclamativa dell'ennesima prova di forza dei giallorossi.

La classifica

Il Valmontone ha vinto e dominato il Girone D, conquistando la matematica promozione in Eccellenza da diverse giornate. La Bi.Ti. chiude la sua stagione al terzo posto al termine di un bel girone di ritorno.