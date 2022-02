Valmontone-Bi.Ti-Calcio 1-1: Ciampi non basta ai giallorossi

Termina uno a uno la sfida casalinga del Valmontone contro il Bi.Ti. Calcio di Marino, partita valida per il sedicesimo turno del Girone D del campionato Promozione.

La partita

La sfida fra Valmontone e Bi.Ti.Calcio è molto equilibrata. La partita si sblocca infatti soltanto nella ripresa. A passare in vantaggio sono i giallorossi con Ciampi (come all'andata) al sesto gol in stagione. Arriva subito però il pari della formazione ospite firmato da Menichelli. Nel finale di partita il Valmontone resta in 10 per l'espulsione di Moratti.

La classifica

Il Valmontone sale a quota 28 punti in zona playoff. Il Bi.Ti.Calcio sale a quota 25.