Il Valmontone vince di misura contro la Virtus Roma

Il Valmontone in casa batte la Virtus Roma e trova la prima vittoria in campionato. Questo successo porta la squadra di casa a quota 4 punti in classifica

La partita fra Valmontone e Virtus Roma, valida per la seconda giornata del campionato Promozione Girone D, termina 2 a 1 per i padroni di casa che trovano la prima vittoria in campionato.

La partita

I padroni di casa del Valmontone controllano il match fin dal fischio d'inizio e sbloccano il risultato al 22esimo. La rete porta la firma di Romagnoli che con un tiro cross, beffa il portiere avversario. Il Valmontone sfiora il raddoppio sempre nel primo tempo ma Colaiori da calcio di punizione colpisce il palo. Per il Valmontone il secondo gol è solo rinviato, e arriva al 41esimo della ripresa con Yuri Fazi. Il gol trovato fa calare l'attenzione ai padroni di casa che al 90esimo subiscono al rete del 2-1 della Virtus Roma targato Contini. Gli ospiti provano il forcing finale alla caccia del pareggio ma la difesa dei padroni di casa regge.

Al campo Via della Pace finisce 2 a 1 per il Valmontone che trova la prima vittoria in campionato. Con questo successo il Valmontone sale a quota 4 punti in classifica mentre la Virtus resta ferma a zero.