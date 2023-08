Valmontone, colpo Cerone in attacco

Il Valmontone registra un grandissimo colpo di mercato per quanto riguarda il reparto offensiva. Nelle fila dei giallorossi infatti arriva il trequartista Federico Cerone.

Fantasista classe 1985, Cerone è un calciatore di grande esperienza con un passato importante in categorie più alte. Cerone infatti ha collezionato tra Serie C e D oltre 360 presenze e più di 100 gol vestendo le maglie di Lanciano, Massese, Pisa, Barletta, Mantova, Savona e Torres tra serie C1 e C2 e quelle di squadre come Guidonia, Bisceglie, Avezzano, Savoia, Brindisi, Fidelis Andria e Giuliano nel Campionato di Serie D. Il fantasista ha giocato la scorsa stagione in Serie D prima all'Afragolese per poi chiudere al Montespaccato con 6 gol in 20 presenze.

Il Valmontone ha acquistato il calciatore avendo la meglio su tante altre concorrenti. Queste le parole di Cerone sul suo approdo in giallorosso “Volevo fare una scelta che mi consentisse di rimanere vicino alla mia famiglia e nello stesso tempo che mi desse la possibilità di iniziare a programmare e pianificare il mio futuro in un altro ruolo dopo il ritiro dal calcio giocato. Qui a Valmontone, grazie al Patron Manolo Bucci, al Presidente Lucia Lucciola e al Direttore Mauro Ventura, che conosco e stimo da sempre, mi è stata data l’opportunità di poter conciliare tutto questo e di poter partecipare al corso di Direttore Sportivo che è quello che vorrei fare in futuro. Qui ho trovato una realtà serena e familiare, persone competenti che sanno fare bene il loro lavoro come quello che hanno fatto nella scorsa stagione con la vittoria del campionato, ed è proprio quello che cercavo e di cui avevo bisogno. Inoltre sapevo che con piacere avrei ritrovato alcuni miei ex compagni, tra cui Mattia Marini che è un mio fratello calcistico. Mi aspetto un campionato importante, non solo sotto il punto di vista dei risultanti, ma soprattutto sotto il punto di vista dell’unione di intenti per divertirci di domenica in domenica, perché credo fermamente che con la serietà abbinata al divertimento si possono fare grandi cose”.

Cerone è il volto nuovo ma in casa Valmontone ci sono diverse conferme. In attacco è stato confermato l'esterno Renzi mentre per la difesa vestiranno per la seconda stagione consecutiva la maglia giallorossa Marini e Tartaglione.