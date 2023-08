Valmontone, arriva l'argentino Acosta

Colpo argentino per il Valmontone. La formazione giallorossa regolarmente iscritta al prossimo campionato di Eccellenza ha ufficializzato l'arrivo del sudamericano Pablo Acosta.

Attaccante classe 1990, Acosta in Argentina ha militato nella terza serie per poi trasferirsi in Italia giocando in Serie D col Francavilla, Brindisi, Olimpia Agnonese, Atletico terme di Fiuggi, Molfetta e Fidelis Andria e in Eccellenza con L'Aquila nel campionato di Eccellenza. La scorsa stagione ha indossato prima la maglia del Fasano in serie D per poi passare durante il mercato invernale all’Angri nel girone G della serie D.

Acosta ha già iniziato la preparazione sotto gli ordini di mister Di Loreto. Queste le sue prime parole da giallorosso: “Le prime sensazioni sono molto buone, ho trovato un gruppo che mi ha accolto benissimo e una società organizzata e penso che questi siano i presupposti per fare bene. Ho scelto Valmontone perché ho un rapporto di amicizia con Federico Cerone che è stato un mio compagno nella Fidelis Andria ed è stato proprio lui a parlarmi molto bene di questa realtà e delle intenzioni che aveva la Società di ambire a qualcosa di importante ed ho capito che, pur scendendo di categoria, era un progetto decisamente stimolante per me”

L'argentino aggiunge: "Siamo partiti un pò in ritardo, ma si sta formando un buon gruppo supportato da uno staff che lavora molto bene e da una buona organizzazione e penso che quando ci sono tutti questi elementi si può fare un campionato ambizioso. Non voglio parlare di risultati perché il campionato di eccellenza laziale non l’ho mai giocato. Mi è capitato due volte di giocare in Eccellenza una a Brindisi, dove abbiamo conquistato la promozione in serie D e una all’Aquila, ma il campionato di eccellenza laziale è molto competitivo e sicuramente faremo parlare di n