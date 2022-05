Valmontone-Atletico Morena 0-3: Vasta travolge i giallorossi

Il Valmontone in casa perde per tre a zero contro l'Atletico Morena ripetendo la brutta prestazione e sconfitta contro la Lodigiani nel turno precedente.

La partita

Il Valmontone approccia male la partita e al 12esimo è già in svantaggio per via del gol di Vasta. I giallorossi restano in partita fino al 72esimo quando Vasta raddoppia e poi triplica all'80esimo sempre con Vasta che fa tripletta. Sul risultato di tre a zero, il Valmontone resta in 10 per l'espulsione per proteste di Romagnoli.

La classifica

Il Valmontone si ferma a quota 46 e viene raggiunto in classifica proprio dall'Atletico Morana a 46.