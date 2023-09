Valmontone 1921, ufficiale l'esonero di mister Di Loreto

Il Valmontone 1921 comunica che il Sig. Cristiano Di Loreto è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. La Società augura a Di Loreto le migliori fortune per il prosieguo della carriera e lo ringrazia per il lavoro profuso ed in particolare per aver guidato la squadra, nel corso della passata stagione, ad una storica promozione in Eccellenza. Il Club, nel corso delle prossime ore, renderà noto il prossimo allenatore incaricato alla gestione della prima squadra.

[comunicato ufficiale Valmontone 1921]