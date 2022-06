Valmontone 1921, tre gruppi della Scuola calcio danno spettacolo al torneo di Castel di Sangro

Valmontone (Rm) – La stagione calcistica sta per concludersi, ma in casa Valmontone 1921 le attività non si fermano mai. Nel week-end appena messo alle spalle (da giovedì 2 a sabato 4 giugno) tre gruppi della Scuola calcio giallorossa hanno partecipato al torneo “Givova Soccer Experience” che si è tenuto tra Castel di Sangro e Alfedena, comuni abruzzesi della provincia di L’Aquila: si tratta dei 2009 di mister Pino Labaro, dei 2011 allenati da Graziano Romagnoli e dei 2013 del tecnico Antonio Cristofari. A guidare la delegazione valmontonese, ovviamente, non poteva che esserci il responsabile del settore di base Raffaele Luciano: “Siamo molto contenti del comportamento dei nostri gruppi, in campo e fuori. Ci sono arrivati i complimenti da parte dell’organizzazione, ma anche dai responsabili della struttura che ha ospitato le nostre squadre”. E anche sul campo le risposte sono state più che positive: “Tutti i nostri ragazzi si sono divertiti e hanno espresso un buon calcio, ma soprattutto hanno potuto fare una bellissima esperienza. La formula del torneo ha previsto un girone da quattro o cinque squadre incrociando in qualche caso anche club professionistici. Il risultato migliore l’hanno ottenuto i 2013 che hanno perso una sola gara nel girone contro la Roma e poi hanno vinto la finale per il terzo posto, molto bene anche le altre due squadre, ma il piazzamento in queste manifestazioni ha un valore relativo”. I 2009 hanno giocato il torneo interamente in un impianto sportivo di Alfedena, paese a pochi chilometri da Castel di Sangro dove invece sono state di scena le altre due squadre: per i 2011 c’è stata la soddisfazione di giocare nello stadio “Patini” dove qualche anno fa si giocò la serie B, mentre il torneo dei 2013 si è svolto tutto in un campo nell’antistadio dell’impianto di Castel di Sangro”. Conclusa un’avventura, eccone un’altra in arrivo per l’intera Scuola calcio: da giovedì 9 giugno e fino al 16 il Valmontone 1921 organizza la “Summer Cup 2022”, un torneo che annovera la presenza di club professionistici come Roma, Lazio e Frosinone e altri importanti società dilettantistiche.