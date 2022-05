Valmontone 1921, scuola calcio si prepara per la Summer Cup con Roma, Lazio e Frosinone

Valmontone (Rm) – Sarà un fine stagione col botto per la Scuola calcio del Valmontone 1921, l’ennesimo regalo che la società del patron Manolo Bucci farà ai suoi tesserati più piccoli. La “Valmontone Summer Cup”, in programma dal 9 al 17 giugno, sarà un autentico spettacolo dedicato a tutte le categorie del settore di base e impreziosito dalla presenza di grandi club professionistici (come Roma, Lazio, Frosinone e Monterosi) e dilettanti (Nuova Tor Tre Teste, Lodigiani, Vigor Perconti, Giardinetti, Accademia Calcio Roma, Accademia Gialloazzurri, Romulea, Vigor Perconti, Giardinetti, Df Academy, Audace, Città di Paliano, Fiano Romano, Energy San Cesareo, Hellas Bainsizza e Cavese Academy). “Stiamo mettendo in campo un grosso sforzo organizzativo e ringraziamo di cuore tutte le società che risponderanno presente – dice il responsabile della Scuola calcio Raffaele Luciano – Ogni giorno sarà protagonista una categoria diversa: le partite iniziano al mattino, poi per chi vuole offriremo anche un servizio catering presso il campo sportivo e nel pomeriggio ci saranno altre gare fino alle 18 circa. Alla manifestazione parteciperanno tutte le categorie dai 2009 ai 2014, poi stiamo cercando di organizzare qualcosa anche per i più piccolini”. La formula del torneo ricalcherà quella della kermesse che lo stesso Valmontone 1921 ha organizzato con successo a Natale, ma stavolta il tutto sarà arricchito dalla presenza dei club professionistici: in tal senso, la presenza del patron Manolo Bucci ha indubbiamente facilitato la collaborazione con queste prestigiose società. “La cosa che ci rende maggiormente soddisfatti è vedere la gioia di bambini e genitori che non vedono l’ora di prendere parte a questo torneo” sottolinea Luciano che poi ricorda altri due aspetti importanti. “Alcuni gruppi della nostra Scuola calcio saranno presenti al torneo di Castel di Sangro dal 2 al 4 giugno prossimi. Inoltre per tutti coloro che vogliono venire a trovarci ci sarà la possibilità di partecipare agli open day che si terranno dopo la “Summer Cup” e fino a fine giugno”.