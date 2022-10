Valmontone 1921, Luciano e il riconoscimento della Scuola calcio d’Elite

Valmontone (Rm) – E’ ripartita di slancio la Scuola calcio del Valmontone 1921 che sta lavorando a un altro importante traguardo: “Abbiamo fatto domanda per il riconoscimento di Scuola calcio d’Elite – dice il responsabile Raffaele Luciano – Per ottenerla abbiamo inserito nello staff solo istruttori qualificati, le figure dello psicologo e del nutrizionista e poi rispettato altri parametri: la Federazione ci farà sapere prossimamente, noi ce la stiamo mettendo tutta”. E c’è anche il riscontro delle famiglie: “I numeri dei tesserati sono in crescita e fino a fine ottobre e inizio novembre continueranno ad arrivare altre adesioni. La novità maggiore riguarda il doppio allenamento settimanale che i gruppi Esordienti e Pulcini stanno facendo tutti i martedì e venerdì presso lo storico stadio dei “Gelsi”. Presso il centro sportivo di via della Pace, inoltre, abbiamo la possibilità di utilizzare una tensostruttura per far fare gli allenamenti ai nostri piccoli calciatori anche in caso di maltempo. Inoltre nello staff abbiamo inserito le figure di un istruttore di tecnica individuale (individuato nel collaboratore esterno Paolo Pieri, ndr) e un istruttore motorio (Gaetano Magro, ndr)”. Luciano presenta lo staff nel dettaglio: “Gli Esordienti 2010 sono stati affidati a mister Andrea Canale e Matteo Pellegrini, gli Esordienti 2011 a mister Alessandro Protani e Marco Gasbarri, i Pulcini 2012 a mister Carlo Natalizia e Gianmarco Milani. Dalla categoria successiva in giù abbiamo sempre il doppio gruppo: i Pulcini 2013 sono guidati da mister Marco De Paolis e Alessandro Giansanti, i Primi calci 2014 da mister Luca Pascucci e Dario Cavazzuti, i Primi calci 2015 da mister Antonio Cristofari e Carlo Bergonzini e infine i Piccoli amici 2016-17 sono seguiti dai tecnici Chiara Di Federico e Elisa Cisneros Alonso e Carlo Bergonzini. Inoltre i portieri faranno due allenamenti a settimana col preparatore Felipe Vejares. Infine stiamo già lavorando per organizzare un torneo a Natale e uno a fine stagione, sperando di avere riscontri ancora maggiori rispetto a quelli già ottimi ottenuti l’anno scorso”.