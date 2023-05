Valmontone 1921 calcio femminile, Fiorini: "Semifinale col Montespaccato? Sarà tosta”

Valmontone (Rm) – L’Eccellenza femminile del Valmontone 1921 ha fatto il primo passo verso il grande obiettivo stagionale. Le ragazze di mister Luigi Colantuoni hanno vinto 3-0 nel match di ritorno dei quarti di finale dei play off sul campo del Formello. La “parte del leone” l’ha fatta l’esterno offensivo classe 1994 Veronica Fiorini, autrice di una bella doppietta personale a cui si è aggiunto poi il sigillo della Cisneros. “Rispetto alla vittoria per 6-1 della gara d’andata, quella di domenica scorsa è stata una partita molto più complessa – spiega la Fiorini, ritratta nella foto di Roberto Benedetti – Le nostre avversarie sono state decisamente più combattive e nel primo quarto d’ora ci hanno messo in difficoltà, anche perché maggiormente abituate a giocare su un campo in erba naturale come quello di Formello. Col passare dei minuti abbiamo alzato il baricentro e dopo il gol del vantaggio (realizzato proprio dalla Fiorini, ndr) la partita è andata in discesa. Nel secondo tempo abbiamo legittimato la superiorità e ci siamo andate a prendere la qualificazione in semifinale”. Dove le giallorosse affronteranno il Montespaccato, sempre in sfide di andata e ritorno: “Un avversario che conosciamo abbastanza bene per averlo affrontato ed eliminato nella semifinale di Coppa Italia. Del confronto con le capitoline ricordo soprattutto la sfida di ritorno che fu decisamente complessa. Loro scenderanno in campo preparate e agguerrite e noi dovremo fare lo stesso. Percentuali? Non mi piace parlare di queste cose, ma sappiamo che ci dovremo impegnare molto per superare anche questo turno e fare la finale play off”. La Fiorini assicura che il Valmontone 1921 è pronto da tutti i punti di vista ad affrontare la parte più importante della stagione: “Dal punto di vista mentale ci siamo riprese dopo la delusione della sconfitta nella finale di Coppa. Fisicamente stiamo bene, ma in ogni caso dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo se vogliamo arrivare fino in fondo e centrare l’obiettivo”.