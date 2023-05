Valmontone 1921 (calcio), presentato l’accordo e la nuova maglia ufficiale “griffata” Outlet

Valmontone (Rm) – Un accordo storico che dà l’idea della dimensione a cui ambisce il progetto sportivo del Valmontone 1921. La prima società di calcio della città ha trovato l’intesa con un’azienda-simbolo del territorio, ovvero il Valmontone Outlet che ha “griffato” la maglia da gioco del club giallorosso in questo finale di stagione: le nuove divise hanno fatto il loro debutto già nei match di domenica scorsa della Promozione maschile e dell’Eccellenza femminile. L’accordo è stato ufficializzato qualche giorno fa durante un evento ufficiale tenutosi presso la sala conferenze del Valmontone Outlet, alla presenza del direttore Cristina Lo Vullo. Per il Valmontone 1921, invece, erano presenti il patron Manolo Bucci, il presidente Massimiliano Bellotti, altri dirigenti e tecnici e alcuni giocatori in rappresentanza delle prime squadre giallorosse. Oltre alle classiche foto di rito con le nuove maglie, i dirigenti del Valmontone 1921 hanno donato all’Outlet il libro prodotto per celebrare i cento anni di storia del calcio valmontonese. “Abbiamo celebrato la vittoria del campionato di Promozione maschile e la cavalcata dell’Eccellenza femminile (attualmente alle semifinali play off del suo campionato, ndr) nel modo migliore possibile – hanno detto in coro Bucci e Bellotti – Siamo orgogliosi di aver avviato una collaborazione con un’azienda che da anni rappresenta in tutta Italia la città di Valmontone. Anche nel nostro progetto calcistico c’è la voglia di portare il più in alto possibile il nome della città. Speriamo che questo accordo sia solamente il primo passo di una forte collaborazione tra il Valmontone 1921 e il Valmontone Outlet”. “Siamo molto orgogliosi di poter sponsorizzare un prestigioso club di calcio della nostra zona come il Valmontone 1921 – ha aggiunto Cristina Lo Vullo, direttore del Valmontone Outlet - Un’ulteriore opportunità per sostenere una realtà del nostro territorio, ma anche un modo differente per incentivare lo sport e di conseguenza un corretto e salutare stile di vita, a qualsiasi età”.