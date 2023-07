Valmontone 1921 (calcio), la neo presidentessa Lucciola: “Il nostro club va avanti con forza”

Valmontone (RM) – Nella conferenza stampa dello scorso 31 maggio il Patron Manolo Bucci aveva rassegnato le sue dimissioni da patron del Valmontone 1921. Ma Manolo Bucci aveva assicurato il suo sostegno per la continuazione delle attività societarie e così è stato. Proprio come dichiarato dall'ex patron la società Valmontone 1921 rimarrà a Valmontone e punterà tutto su un settore giovanile di livello. Nel segno della continuità, infatti, il club ha affidato il ruolo di presidente a Lucia Lucciola che da anni è all’interno della società: “Sono circolate molte voci sul futuro del Valmontone 1921, quindi è bene sgombrare il campo da eventuali dubbi. Innanzitutto, non smetterò mai di ringraziare Manolo Bucci per aver reso possibile la continuità aziendale ed aver ufficialmente, viste anche le scadenze federali, lasciato il Valmontone 1921 a Valmontone. Continuerò a ringraziarlo perché credendo nel proseguo dell'attività giovanile e in virtù dell'amicizia che si è creata, rimarrà comunque come main sponsor e ci metterà a disposizione gratuita tutto il materiale acquistato in questi due anni di gestione. La nostra società svolgerà tutta l’attività di Scuola calcio e di settore giovanile agonistico, ripartendo da tre categorie regionali e due provinciali e facendo un lavoro di qualità seguendo l’impronta delle ultime due stagioni. Abbiamo ufficializzato il neoresponsabile dell’agonistica che è Mario Saccucci e a breve verrà reso noto tutto l’organigramma tecnico del settore. Nelle prossime ore, inoltre, verrà comunicato anche il nome del responsabile della Scuola calcio, nome di livello scelto proprio per far crescere in modo sano e professionale tutto il settore. A tal proposito ricordo a tutti che c’è già la possibilità di procedere con le preiscrizioni e che sono in corso gli open day relativi a tutte le categorie sia dell’agonistica che della Scuola calcio. Per tutte le informazioni si possono consultare i social ufficiali del nostro club, sia su Facebook che su Instagram”. La neo-presidentessa fa un passaggio anche sulle prime squadre perché il Valmontone 1921 ha guadagnato il diritto di giocare nella massima categoria regionale maschile (l’Eccellenza) e che nella passata stagione ha contato anche su una prima squadra femminile (anch’essa militante in Eccellenza). “La nuova governance sta individuando se ci sono i presupposti, le possibilità, le condizioni tecniche e condizioni logistiche per affrontare i due campionati oppure andare avanti solo con un settore giovanile di livello” conclude Lucciola.